Wer ist Tim Walz?

Washington (dpa) - Die Demokratin Kamala Harris hat sich mit Tim Walz als Vizekandidaten einen Mann an ihre Seite geholt, dessen biografisches Profil einen starken Kontrast zu ihrer eigenen Vita zeichnet. Die frühere Staatsanwältin in Kalifornien setzt auf einen ehemaligen Lehrer aus dem Mittleren Westen, einen Veteranen und Jäger.

Walz wurde 1964 in einer Kleinstadt im ländlichen Bundesstaat Nebraska geboren. Häufig spricht er darüber, wie seine Mutter nach dem Tod seines Vaters darum kämpfte, über die Runden zu kommen. Nach der Highschool trat Walz der Nationalgarde bei. Er besuchte ein College und schloss dies 1989 mit einem Abschluss in Sozialwissenschaften ab.

Walz verbrachte ein Jahr als Lehrer im Ausland, bevor er in die USA zurückkehrte, um Vollzeit in der Nationalgarde zu dienen und schließlich eine Stelle als Lehrer und Football-Trainer an einer Highschool anzunehmen.