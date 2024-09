WHO: Bislang 187.000 Kinder in Gaza gegen Polio geimpft

Gaza (dpa) - In den ersten drei Tagen der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen sind bereits mehr als 187.000 Kinder unter zehn Jahren geimpft worden. «Die erste Phase der Polio-Impfung in Zentral-Gaza ist abgeschlossen», schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Plattform X.