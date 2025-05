WHO: Letzte Krebs-Klinik in Gaza stellt Betrieb ein

Gaza (dpa) - Als Folge israelischer Angriffe hat das letzte Krankenhaus für Krebsbehandlungen im umkämpften Gazastreifen nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde (WHO) den Betrieb eingestellt. Das Europäische Krankenhaus in Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets sei bei den Angriffen am 13. Mai schwer beschädigt worden und nun nicht mehr funktionsfähig, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. Israels Armee hatte von einem «präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum» unter dem Krankenhaus gesprochen.