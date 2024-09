Wieder Proteste für Geisel-Deal in Israel

Tel Aviv (dpa) - In Israel haben erneut etliche Menschen für ein Abkommen im Gaza-Krieg protestiert, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Mehrere israelische Medien sowie die Veranstalter berichteten von Tausenden Teilnehmern, die Zeitung «Times of Israel» meldete rund 2.000 Demonstranten bei einer Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv.