Yunus trifft in Bangladesch ein - Vereidigung erwartet

Dhaka (dpa) - Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ist in Bangladesch eingetroffen, um nach dem Rücktritt der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina eine Übergangsregierung zu leiten. Bilder des örtlichen Fernsehens zeigten ihn bei seiner Rückkehr in seinem südasiatischen Heimatland. Der 84 Jahre alte Erfinder der Mikrokredite, der sich zuletzt in Frankreich aufgehalten hatte, soll nach Angaben von Armeechef Waker-uz-Zaman noch am Donnerstagabend (Ortszeit) vereidigt werden.