Krieg in Nahost

Zahl der Toten im Libanon steigt auf 182

Der massive Überraschungsangriff der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Hisbollah in zahlreichen Orten im Libanon hat verheerende Auswirkungen. Die Zahl der Toten klettert immer weiter in die Höhe.

Eine Frau, die nach einem israelischen Luftangriff aus einem zerstörten Gebäude in Beirut gerettet wird. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa
Eine Frau, die nach einem israelischen Luftangriff aus einem zerstörten Gebäude in Beirut gerettet wird.

Tel Aviv/Beirut (dpa) - Bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet worden. Knapp 900 weitere Menschen seien verletzt, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Viele Opfer werden noch unter Trümmern vermutet. 

Die israelische Luftwaffe hatte in einem überraschenden Großangriff trotz einer Feuerpause im Iran-Krieg zahlreiche Ziele im nördlichen Nachbarland bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen. 

Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Hisbollah Anfang März ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen. Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. Trotz der Waffenruhe im Iran-Krieg will Israel seine Angriffe auf die Hisbollah fortsetzen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Israel bombardiert trotz Waffenruhe Ziele im Libanon
Trotz Waffenruhe

Israel bombardiert trotz Waffenruhe Ziele im Libanon

Die proiranische Hisbollah-Miliz und Israels Militär werfen sich gegenseitig Verstöße gegen die brüchige Waffenruhe vor. Jetzt hat Israel heftig auf Beschuss aus dem Libanon reagiert.

02.12.2024

Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier in Beirut
Nahost-Konflikt

Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier in Beirut

Die Angriffe Israels auf den Libanon gehen weiter - mit heftigen Explosionen in Beirut. Auf Forderungen nach einem Waffenstillstand geht Israels Regierungschef Netanjahu in New York nicht ein.

27.09.2024

Israels Armee: Hisbollah bereitet Angriff auf Israel vor
Nahost

Israels Armee: Hisbollah bereitet Angriff auf Israel vor

Seit Tagen wird ein Vergeltungsangriff der Hisbollah-Miliz gegen Israel befürchtet. Jetzt steht er nach Armeeangaben unmittelbar bevor. Israels Luftwaffe reagiert.

25.08.2024

Nahost

Hisbollah: Kinder durch israelische Drohne getötet

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen. Jetzt kam es erneut zu Toten.

05.11.2023

Gefechte

Israel attackiert militärische Ziele der Hisbollah

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs immer wieder zu Gefechten. Vor einer Rede des Hisbollah-Chefs eskaliert die Gewalt weiter.

03.11.2023