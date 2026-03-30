Ukraine-Krieg

Zentrum russischer Drohnenindustrie angegriffen

In Taganrog krachen Drohnen in Wohnhäuser und Fabriken. Warum die südrussische Stadt im Fokus ukrainischer Gegenangriffe steht – und was Augenzeugen berichten.

Die Ukraine setzt immer größere Schwärme ihrer Langstreckendrohnen ein. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Die Ukraine setzt immer größere Schwärme ihrer Langstreckendrohnen ein. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Die südrussische Stadt Taganrog, wichtig für die Moskauer Drohnenkriegsführung, ist nach Behördenangaben massiv von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Dabei habe es einen Toten und acht Verletzte gegeben, berichtete Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. 

Sie sprach von Schäden an zahlreichen Wohnhäusern und drei nicht näher bezeichneten Unternehmen. In der Stadt am östlichen Ende des Asowschen Meeres gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen. Telegramkanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen von einem stundenlangen Einsatz der Flugabwehr in Taganrog. Auch eine Schule sei beschädigt worden.

Angriff auf russische Drohnenstartbasis

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Über Taganrog und sechs anderen Landkreisen des Gebietes Rostow seien in der Nacht mehr als 60 Drohnen abgefangen worden, teilte Gouverneur Juri Sljussar mit. Dazu zählte auch der Landkreis Millerowo. Von der dortigen Luftwaffenbasis startet die russische Armee oft Kampfdrohen zu Angriffen auf die Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, insgesamt seien in der Nacht 102 ukrainische Drohnen ausgeschaltet worden.

Zur Abwehr der seit mehr als vier Jahren dauernden russischen Invasion hat die Ukraine zuletzt ihre Angriffe auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Rüstungsfabriken in Russland verstärkt.

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