Antisemitischer Angriff

Zwei Männer nach Brandanschlag in London festgenommen

Vier Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes werden in Brand gesetzt. Der Ermittlungen laufen auf Hochtouren - nun gibt es erste Festnahmen.

Nach dem Brandanschlag auf den Rettungsdienst einer jüdischen Gemeinde gibt es erste Festnahmen. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa
Nach dem Brandanschlag auf den Rettungsdienst einer jüdischen Gemeinde gibt es erste Festnahmen.

London (dpa) - Nach dem als antisemitisch eingestuften Brandanschlag auf einen jüdischen Rettungsdienst in London sind zwei Männer festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen im Alter von 47 und 45 Jahren wurden von Beamten der Anti-Terror-Polizei an verschiedenen Adressen in der britischen Hauptstadt aufgespürt, wie Scotland Yard mitteilte. Nähere Angaben zu den beiden Männern machte die Polizei nicht. Festgenommen wurden sie wegen des Verdachts auf Brandstiftung mit der Absicht, Menschenleben zu gefährden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Nacht zum Montag hatten mindestens drei Unbekannte vier Krankenwagen des Rettungsdienstes der jüdischen Gemeinde in Golders Green in Brand gesetzt. Die Polizei behandelt den Fall als antisemitisches Hassverbrechen, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Im Zuge der Festnahmen führt die Polizei Durchsuchungen an den beiden Adressen durch. Die Leiterin der Londoner Anti-Terror-Polizei, Helen Flanagan, sprach von einem «Durchbruch in den Ermittlungen». Die Ermittler seien sich jedoch «auch bewusst, dass die Aufnahmen der Überwachungskameras darauf hindeuten, dass mindestens drei Personen involviert waren», sagte sie der Mitteilung zufolge.

Verbindung zu islamistischer Gruppierung?

Die Polizei prüft auch mögliche Verbindungen zu einer neuen islamistischen Gruppierung. Auf der Plattform Telegram soll die Gruppe Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia ein Bekennervideo veröffentlicht haben, dessen Authentizität bislang nicht bestätigt ist. Die Gruppe habe sich zu weiteren Anschlägen in Europa bekannt und möglicherweise Verbindungen zum iranischen Staat, sagte der Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, laut der Nachrichtenagentur PA zuletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Londoner Polizei prüft islamistisches Video nach Anschlag
Großbritannien

Londoner Polizei prüft islamistisches Video nach Anschlag

In London werden vier Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes in Brand gesetzt. Der Ermittlungen laufen in alle Richtungen - geprüft wird auch ein islamistisches Bekennervideo.

24.03.2026

London: «Abscheulicher Angriff» auf jüdischen Rettungsdienst
Großbritannien

London: «Abscheulicher Angriff» auf jüdischen Rettungsdienst

In einem Londoner Vorort brennen nachts Rettungswagen. Mehrere Häuser werden geräumt. Die Polizei geht von einem antisemitischen Hassverbrechen aus.

23.03.2026

Geflüchteter wegen Brandstiftung in Unterkunft festgenommen
Feuerwehreinsatz

Geflüchteter wegen Brandstiftung in Unterkunft festgenommen

Zeugen sehen Rauch und Flammen aus einer Geflüchtetenunterkunft aufsteigen. Ein Bewohner soll den Brand gelegt haben. Was über den Verdächtigen bekannt ist.

20.01.2026

Acht Männer bei Anti-Terroreinsätzen in England festgenommen
Terrorismus-Verdacht

Acht Männer bei Anti-Terroreinsätzen in England festgenommen

Bei einem Anti-Terroreinsatz werden in England zunächst fünf Männer festgenommen. Mindestens vier von ihnen sind laut der Polizei Iraner. Kurz darauf werden in London weitere Festnahmen gemeldet.

04.05.2025

Brandanschlag in Gießen - Bekennerschreiben aufgetaucht
Brandstiftung

Brandanschlag in Gießen - Bekennerschreiben aufgetaucht

An der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Geflüchtete werden drei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Nun taucht ein Bekennerschreiben auf.

20.03.2025