Notfälle

Polizei: Acht Kinder bei häuslicher Gewalttat getötet

Am Sonntagmorgen kommt es in Louisiana zu einer Gewalttat - dabei sterben nach Polizeiangaben acht Kinder. Viele Fragen sind noch offen.

Bei einer Gewalttat sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. (Symbolbild) Foto: Michael Reynolds/epa/dpa
Bei einer Gewalttat sind nach Polizeiangaben acht Menschen getötet worden. (Symbolbild)

Shreveport (dpa) - Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle. «Es handelt sich um einen sehr großen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind», sagte er weiter.

Kurz nach 6.00 Uhr am Morgen war es Bordelon zufolge zu der häuslichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann erwachsenen Alters geschossen habe. Dieser habe allein gehandelt. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Der Tatverdächtige sei daraufhin geflüchtet und dann von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd erschossen worden.

Shreveport im Nordwesten Louisianas liegt nah an der Grenze zu Texas. Sie ist nach New Orleans und Baton Rouge gemessen an den Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundesstaates.

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