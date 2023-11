Polizei beendet Suche nach Mädchen in Dresden vorerst

Dresden (dpa) - Mit dem Einbruch der Dunkelheit hat die Polizei ihren Großeinsatz in Dresden auf der Suche nach einem kleinen Mädchen vorerst beendet.

«Damit enden nicht die Ermittlungen in den Fällen», betonte ein Polizeisprecher am Montagabend. Die Kriminalpolizei arbeite weiter auf Hochtouren. «Wir werden alles daran setzen, Klarheit herbei zu führen.» Welche weiteren Maßnahmen geplant sind, steht laut Polizei derzeit noch nicht fest. Das richte sich auch nach dem Verlauf der Ermittlungen in den nächsten Stunden, hieß es.