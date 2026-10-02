Unwetter

Polizei: Blitz tötet deutsche Urlauberin auf Rhodos

Die Strandwanderung eines Paares aus Deutschland auf der griechischen Insel Rhodos endet tragisch: Ein Blitz schlägt ein - die Frau stirbt, ihr Mann kommt mit leichten Verletzungen davon.

Auf Rhodos wurde laut Polizei eine deutsche Urlauberin von einem Blitz erschlagen. (Symbolbild) Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa
Auf Rhodos wurde laut Polizei eine deutsche Urlauberin von einem Blitz erschlagen. (Symbolbild)

Athen (dpa) - Eine deutsche Touristin ist auf Rhodos von einem Blitz getroffen und getötet worden. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel. Das berichteten übereinstimmend griechische Medien unter Berufung auf die Polizei. In der Ägäis wütet zurzeit ein schwerer Herbststurm. 

Blitz trifft Urlauberpaar am Strand

Das Paar war auf demnach Rhodos im Urlaub und hatte zuvor im Meer gebadet. Als die beiden anschließend am Strand entlanggingen, traf der Blitz die Frau. Die 58-Jährige verlor das Bewusstsein und war beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits ohne Puls, wie das Nachrichtenportal Rodiaki.gr berichtete.

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Behörden untersuchen genaue Umstände

Das Paar wurde in ein Gesundheitszentrum der Region gebracht. Dort wurde der Tod der Frau festgestellt. Ihr Ehemann erhielt wegen seiner leichten Verletzungen medizinische Hilfe. Die zuständigen Behörden untersuchen die genauen Umstände des Unglücks, so der griechische Rundfunk.

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