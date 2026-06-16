Kreis Oder-Spree

Polizei findet totes Baby – zwei Menschen festgenommen

In Brandenburg entdeckt die Polizei nach einem Zeugenhinweis ein totes Baby in einem Wohnhaus. Die mutmaßlichen Eltern sind festgenommen. Zu den Todesumständen laufen Ermittlungen.

Die Polizei hat nach Zeugenhinweisen ein totes Baby in einem Wohnhaus gefunden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei hat nach Zeugenhinweisen ein totes Baby in einem Wohnhaus gefunden. (Symbolbild)

Müllrose (dpa) - Nach dem Fund eines toten Babys im brandenburgischen Müllrose hat die Polizei zwei Menschen festgenommen. Es handele sich mutmaßlich um die Eltern im Alter von 34 und 39 Jahren, teilte die Polizeidirektion Ost mit. 

Der Säugling sei am Montag nach Zeugenhinweisen in einem Wohnhaus in der Innenstadt entdeckt worden. Nun stehe die Obduktion an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Die genauen Umstände des Todes seien Teil der Ermittlungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Totes Baby in Mülltonne in Niedersachsen entdeckt
Grausiger Fund

Totes Baby in Mülltonne in Niedersachsen entdeckt

Am Abend wird ein schockierender Fund in Niedersachsen gemacht. Viele Fragen sind noch offen.

01.04.2026

Totes Baby entdeckt – Eltern kommen wegen Mordes vor Gericht
Prozess in Darmstadt

Totes Baby entdeckt – Eltern kommen wegen Mordes vor Gericht

Ein Elternpaar steht in Darmstadt vor Gericht. Der Vorwurf lautet Mord. Warum der Fall vor einer Jugendkammer verhandelt wird.

14.10.2025

Totes Baby in Kühltruhe - Anklage gegen Mutter
Kriminalität

Totes Baby in Kühltruhe - Anklage gegen Mutter

Das Motiv bleibt weiter rätselhaft. In anderen Punkten haben die Ermittler aber etwas Licht in einen ungewöhnlichen Fall bringen können.

24.06.2025

Toter Säugling starb eines nicht natürlichen Todes
Totes Baby

Toter Säugling starb eines nicht natürlichen Todes

Ein Neugeborenes wird tot in einer Wohnung entdeckt. Nach der Obduktion bestätigt sich ein erster Verdacht.

02.05.2025

Brandenburg

Totes Kind in Auto entdeckt - Mutter festgenommen

Auf einem Waldweg im brandenburgischen Mittenwalde wird in einem Auto ein totes Kind entdeckt. Auch die Mutter befindet sich in dem Wagen. Ist sie für den Tod des Kindes verantwortlich?

15.01.2024