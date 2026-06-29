Kriminalität

Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in Stade

Fünf Menschen sterben in der Nähe einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild)

Stade (dpa) - In Stade westlich von Hamburg sind fünf Menschen durch Schüsse gestorben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, bestätigte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage.

«Es wurde in der Nähe einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt geschossen», sagte der Sprecher am Montag. Über die Hintergründe sei noch nichts bekannt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

«Meidet den Bereich weiträumig!», postete die Polizeidirektion Lüneburg bei X.

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Stade gehört zur Metropolregion Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Hansestadt liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt.

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