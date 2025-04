Hubschrauberabsturz mit sechs Toten erschüttert New York

New York (dpa) - Tragisches Ende eines Hubschrauber-Touristenausflugs in der Millionenmetropole New York: Beim Absturz des Helikopters in den kalten Hudson River an der Westseite von Manhattan sind alle sechs Insassen - drei Kinder und drei Erwachsene - ums Leben gekommen. Das Unglück hat auch die Diskussion über die Zukunft dieser bei Touristen sehr beliebten, in New York aber höchst umstrittenen Hubschrauber-Ausflüge, bei denen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Menschen ums Leben kamen, neu angefacht.