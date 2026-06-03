Vorfall in Westerland

Polizei: Schüsse auf Sylt - Mann festgenommen

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt sind nach Polizeiangaben offenbar mehrere Schüsse gefallen. Die Beamten nehmen einen Mann fest, ein weiterer soll auf der Flucht sein.

Der Tatort auf Sylt wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: Lea Albert/dpa
Der Tatort auf Sylt wurde von der Polizei abgesperrt.

Westerland (dpa/lno) - Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Vormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. 

Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Friseursalons. Die Scheibe war gesprungen. Der Bereich sei abgesperrt, viele Polizisten seien vor Ort, berichtete die Reporterin. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der Einsatz läuft demnach nach.

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