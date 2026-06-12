Kriminalität

Polizei zerschlägt Doping-Ring in Athen – 14 Festnahmen

In einem Athener Vorort hebt die Polizei ein Labor für Dopingmittel aus. Die Produkte wurden laut Ermittlern oft als Nahrungsergänzungsmittel getarnt und weltweit verschickt.

Ein griechischer Polizist zeigt illegal angefertigte Medikamente. Foto: -/Griechische Polizei/dpa
Ein griechischer Polizist zeigt illegal angefertigte Medikamente.

Athen (dpa) - Die griechische Polizei hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk zur illegalen Herstellung und zum Vertrieb von Medikamenten und Dopingmitteln zerschlagen. Bei einer großangelegten Razzia in einem Vorort der Hauptstadt Athen wurden 14 Verdächtige festgenommen.

Vertrieb in zahlreiche Länder

Nach bisherigen Erkenntnissen verschickte die Gruppe mehr als 15.000 Sendungen in rund 90 Länder. Die mutmaßlichen Erlöse aus dem illegalen Geschäft sollen nach Angaben der Ermittler bei mehr als einer Million Euro liegen. 

Den Ermittlungen zufolge war das Netzwerk mindestens seit Anfang 2024 aktiv. Der Vertrieb erfolgte den Angaben zufolge über Internetseiten sowie durch Paketversand. Um die wahre Natur der Produkte zu verschleiern, seien diese häufig als Nahrungsergänzungsmittel oder Wellnessartikel deklariert worden.

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Leistungssteigernde und gewichtsreduzierende Substanzen

Unter den sichergestellten Produkten befanden sich nach Angaben der Ermittler unter anderem leistungssteigernde Substanzen für den Sport sowie Präparate zur Gewichtsreduktion.

Gegen die Beschuldigten wird unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Urkundenfälschung, Herstellung gesundheitsschädlicher Arzneimittel sowie Verstößen gegen das Sport- und Dopingrecht ermittelt. Die Festgenommenen wurden der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt.

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