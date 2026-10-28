Zwischenfall in Tierpark

Kind in Wildpark von Tier attackiert und schwer verletzt

Ein Kind ist im Wildpark Johannismühle in Brandenburg schwer verletzt worden. Welches Tier angegriffen hat und wie es dazu kam, ist noch unklar.

Im brandenburgischen Wildpark Johannismühle südlich von Berlin kommt es zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) Foto: picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Im brandenburgischen Wildpark Johannismühle südlich von Berlin kommt es zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild)

Baruth/Mark (dpa) - Ein Kind ist bei der Attacke eines oder mehrerer Tiere im brandenburgischen Wildpark Johannismühle schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Behörde machte bislang aber keine Angaben dazu, um welches Tier es sich handeln soll. 

Eine Polizeisprecherin sagte, ein Kind sei nach derzeitigem Kenntnisstand am Morgen angegriffen und schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Wie sich der Angriff im Wildpark bei Baruth/Mark zugetragen habe, sei noch unklar. 

Polizei bestätigt Wolfattacke nicht

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch zum Alter des verletzten Kindes und der Art der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauert an. Die Polizei wollte Zeugen befragen. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein. 

Der Wildpark wird privat geführt und liegt rund 45 Kilometer südlich von Berlin. Auf der Internetseite war zu lesen, dass das Gelände geschlossen bleibt. Auf telefonische Anfrage hieß es bislang nur, der Wildpark wolle sich zu dem Zwischenfall nicht äußern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdacht der Terror-Unterstützung: Einsatz in Brandenburg
Polizeieinsatz

Verdacht der Terror-Unterstützung: Einsatz in Brandenburg

Polizeieinsatz am frühen Morgen in Königs Wusterhausen unweit von Berlin: Die Ermittler wollen wissen, ob Terror-Hilfe im Spiel war. Was steckt genau dahinter?

27.05.2025

Stichattacke: Zwei Tote und zwei Verletzte in Brandenburg
Gewaltverbrechen

Stichattacke: Zwei Tote und zwei Verletzte in Brandenburg

Großeinsatz in einem Wohnhaus in der Uckermark in Brandenburg: Die Polizei findet nach einer Gewaltattacke zwei Leichen und zwei Schwerverletzte, darunter ist der Verdächtige. Was ist passiert?

13.01.2025

Vorsichtsmaßnahme wegen Seuche: Wildpark Knüll schließt
Maul- und Klauenseuche

Vorsichtsmaßnahme wegen Seuche: Wildpark Knüll schließt

Während die Maul- und Klauenseuche für Menschen ungefährlich ist, hat sie für Tiere teils gravierende Auswirkungen. Um eine mögliche Übertragung zu verhindern, wird der Wildpark Knüll geschlossen.

13.01.2025

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen - Krisenstäbe im Einsatz
Tierseuche

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen - Krisenstäbe im Einsatz

In Deutschland gibt es erstmals seit Jahrzehnten einen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Landwirte sind in großer Sorge vor einer Ausbreitung.

10.01.2025

Ausfall einer Wasserpumpe

Feuerwehr versorgt Tiere im Hanauer Wildpark mit Wasser

08.06.2023