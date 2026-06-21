Polizeieinsatz in Krefeld

Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Mann

Wegen einer Körperverletzung wird die Krefelder Polizei gerufen. Die Beamten treffen auf einen Mann, der sie nach Polizeiangaben mit einem Messer angreift. Ein Polizist greift zur Dienstwaffe.

Beamte der Spurensicherung in Spurensicherungsanzügen begutachten den Tatort. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Beamte der Spurensicherung in Spurensicherungsanzügen begutachten den Tatort.

Krefeld (dpa) - Ein Polizist hat in der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Zuvor sei bei einer Auseinandersetzung des 41-jährigen Mannes mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen mit.

Eine Polizeisprecherin sagte, genaue Informationen zum Hintergrund der familiären Streitigkeiten seien ihr nicht bekannt. 

Beim Eintreffen von zwei Polizisten habe der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. 

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Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zu dem Vorfall in Krefeld. Diese Ermittlungen dauerten derzeit noch an, sagte am Vormittag die Polizeisprecherin in Gelsenkirchen.

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