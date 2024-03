Polizist in Belgien bei Hausdurchsuchung erschossen

Charleroi (dpa) - Bei einer Hausdurchsuchung nahe der belgischen Stadt Charleroi ist ein Polizist getötet worden. Der Beamte einer Spezialeinheit sei am Montag bei dem Einsatz von Schüssen getroffen worden und gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Charleroi. Auch der Mann, der sich bei der Durchsuchung in dem Haus verschanzt hatte, starb den Angaben zufolge infolge der Schießerei.

Nach Berichten von Belga kam es bei der Hausdurchsuchung in der Stadt südlich von Brüssel zu einer Schießerei. Demnach hatte sich eine Person in dem Haus verschanzt und auf mehrere Polizisten gefeuert. Ein zweiter Polizist befinde sich in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. Ein weiterer sei verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige war zunächst im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Informationen zum Hintergrund der Hausdurchsuchung gab es zunächst nicht.