Polizist stirbt bei Fahrtraining auf dem Hockenheimring

Hockenheim (dpa) - Ein Polizist ist auf dem Hockenheimring im Nordwesten Baden-Württembergs mit seinem Dienstmotorrad tödlich verunglückt. Der Vorfall habe sich nach bisherigen Ermittlungen am Montagabend bei einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining ereignet, teilte die Polizei mit.

Der 53 Jahre alte Beamte des Polizeipräsidiums Aalen sei mit seinem Dienstmotorrad in einer Rechtskurve gestürzt und mit einer Reifenwand kollidiert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Warum der Beamte mit dem Motorrad stürzte, sei noch unklar.

Innenminister Manuel Hagel (CDU) zeigte sich betroffen von dem Unfall. Er habe mit großer Trauer vom Tod des Kollegen erfahren. «Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden sowie seinen Kollegen. Die gesamte Polizei Baden-Württemberg trauert mit ihnen», sagte Hagel einer Mitteilung zufolge.

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