Polizisten bewachen Prozess um Schießerei

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die beiden Angeklagten mehrere Schüsse abgegeben und dabei Personen verletzt haben. Ein Mann habe einen Steckschuss am Arm, weitere Opfer Schussverletzungen am Oberschenkel und am Gesäß erlitten.

Die Polizei hatte die beiden Angeklagten im Mai 2023 festgenommen. Seitdem sitzen sie in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. In den Wohnungen der Männer sollen zahlreiche Waffen und andere verbotene Gegenstände sichergestellt worden sein. In der Anklageschrift ist die Rede von mehreren Macheten, Schwertern, Messern und Schusswaffen. Auch ein Schlagring und ein Schlagstock sollen in den Wohnungen griffbereit herumgelegen haben.