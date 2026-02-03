Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten

Lissabon/Madrid (dpa) - Über Portugal und Spanien ziehen ungewöhnlich viele Atlantiktiefs hinweg. Für Mittwoch sagten die Wetterdienste beider Länder die Ankunft eines weiteren Sturms vom Atlantik her vorher. Tief «Leonardo» werde erneut heftige Niederschläge und stürmische Winde mit sich bringen, hieß es. Vergangene Woche hatte der Sturm «Kristin» mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde in Portugal schwere Zerstörungen angerichtet.

Für einige Küstenabschnitte der portugiesischen Azoren-Inseln wurde wegen der Gefahr sehr hoher Wellen durch «Leonardo» die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, wie der staatliche TV-Sender RTP berichtete. Auf dem Festland bereiteten sich die Menschen so gut es ging auf weitere Überschwemmungen vor. Die bereits stark gesättigten Böden und gut gefüllten Stauseen können kaum noch zusätzliches Wasser aufnehmen.

Menschen in Portugal sollen Notfallpaket vorbereiten

Die Polizei in Portugal rief die Menschen auf, ein Notfallpaket für 72 Stunden mit Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln, Medikamenten, einer Powerbank, wichtigen Dokumenten, Kleidung und anderen essenziellen Dingen vorzubereiten. Landesweit waren am Dienstagmittag noch immer rund 116.000 Menschen ohne Strom.

Foto: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa Auch in Spanien wurde weiterer Sturm mit starken Niederschlägen erwartet. Ein Regenschirm wie hier in Málaga hilft da kaum. (Archiv-Bild)