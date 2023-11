Post an den Nikolaus: Kinder wünschen sich Frieden

Die Kinder würden kein Land nennen, in dem es Krieg gebe, sondern den Wunsch nach Frieden und nach dem Ende von Krieg ganz allgemein formulieren. Das Thema beschäftige Kinder und Jugendliche ganz offensichtlich in vielen Ländern, sagte Gerecke. Aber die Kinder hoffen auch auf Geschenke: Viele wünschten sich klassische Spielsachen oder elektronische Geräte wie Handys.

Im Advent und zu Weihnachten 2022 hatten die gut 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter auf 31.636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern geantwortet - so viele wie nie zuvor. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Deutschen Post besteht seit 1967.