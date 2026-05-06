Prinzessin Kate plant ersten Auslandstrip seit Krebstherapie

London (dpa) - Die britische Prinzessin Kate (44) will erstmals seit ihrer Krebserkrankung wieder zu einer offiziellen Auslandsreise aufbrechen. Sie werde in der kommenden Woche in die italienische Provinz Reggio Emilia reisen, teilte der Kensington-Palast mit.

Bei dem zweitägigen Trip soll das Thema frühkindliche Entwicklung im Fokus stehen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Kate will sich demnach über einen innovativen Ansatz zu dem Thema in der norditalienischen Provinz informieren.

Kate fordert Fokus auf erste fünf Lebensjahre

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«Die Prinzessin freut sich sehr darauf, Italien nächste Woche zu besuchen und aus erster Hand zu erfahren, wie der Reggio-Emilia-Ansatz Umgebungen schafft, wo die Natur und liebevolle menschliche Beziehungen zusammenkommen, um die Entwicklung von Kindern zu unterstützen», sagte ein Palastsprecher laut PA.

Kate engagiert sich seit Langem in dem Bereich frühkindliche Entwicklung. Mit dem Centre for Early Childhood gründete sie eine Organisation, die sich für einen stärkeren Fokus auf die ersten fünf Lebensjahre bei der Förderung von Kindern einsetzt.

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Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein. In Remission bedeutet bei Krebs üblicherweise, dass die Krankheit unter Kontrolle oder derzeit nicht nachweisbar ist. Die genaue Bedeutung hängt von der individuellen Situation ab. Bei vielen Krebsarten wird man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall als geheilt angesehen.

Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.