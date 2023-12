Prozess gegen Jens Lehmann geht weiter - Urteil erwartet

Lehmann hatte am ersten Prozesstag eingeräumt, die Garage mit der Kettensäge in der Hand betreten zu haben, bestritt aber, den Dachbalken angesägt zu haben. Eine Überwachungskamera, deren Aufnahmen im Gerichtssaal gezeigt wurden, hatte Lehmann mit der Kettensäge aufgezeichnet.

Heute könnte ein Urteil in dem Fall gesprochen werden. Es ist der letzte Prozesstag. Bevor es so weit ist, wird es aber noch um einen anderen Vorwurf gehen: Lehmann soll, ohne die Parkgebühr zu bezahlen, aus einem Parkhaus am Flughafen gefahren sein - Stoßstange an Stoßstange mit einem voranfahrenden Auto.