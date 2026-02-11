Getöteter Beamter

Prozess um Mord an Polizisten in Völklingen gestartet

In Völklingen im Saarland ist im vergangenen Sommer ein Polizist im Einsatz erschossen worden. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Das Interesse ist groß.

Bei der Tat starb ein 34 Jahre alter Polizeioberkommissar (Archivbild) Foto: Patrick von Frankenberg/dpa
Bei der Tat starb ein 34 Jahre alter Polizeioberkommissar (Archivbild)

Saarbrücken (dpa) - Er soll vor einem halben Jahr einen Polizisten im saarländischen Völklingen erschossen haben: Vor dem Landgericht Saarbrücken hat der Prozess gegen einen 19-Jährigen begonnen. Ihm werden Mord, versuchter Mord und besonders schwerer Raub vorgeworfen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Das ist ein großer Prozessauftakt mit großem Medienandrang», sagte der Gerichtssprecher. Im Verhandlungssaal waren alle Zuschauerplätze belegt. Als Nebenklägerin war die Witwe des getöteten Polizisten erschienen.

Der 19-Jährige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit soll im August 2025 den 34 Jahre alten Polizeioberkommissar getötet haben. 

Tödliche Schüsse aus Polizeiwaffe

Die Tat passierte bei einem Polizeieinsatz. Laut Anklage soll der 19-Jährige mehrere Schüsse aus einer Dienstwaffe abgefeuert haben, die er zuvor einem Kollegen des 34-Jährigen entrissen haben soll. Die Polizisten hatten den jungen Mann nach einem mutmaßlichen Tankstellenraub fassen wollen. 

Der Angeklagte soll auf die Polizisten geschossen haben, um seine Beteiligung an dem Überfall zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft sieht zudem die Mordmerkmale der Grausamkeit und der Mordlust als gegeben an. Bei der Tat wurde zudem ein Polizeianwärter verletzt.

Die Verteidigung kündigte an, dass der Angeklagte Angaben zur Person und den Vorwürfen machen werde. Für den ersten Tag sind nach Gerichtsangaben auch Zeugen geladen.

Da der Angeklagte als Heranwachsender gilt, findet der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts statt. Das Gericht hat zwölf Termine bis 14. April vorgesehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess um getöteten Polizisten in Völklingen beginnt bald
Erschossener Polizist

Prozess um getöteten Polizisten in Völklingen beginnt bald

Vergangenen August wird im saarländischen Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen. In wenigen Wochen kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

05.01.2026

Getöteter Polizist - Angeklagter wird in Prozess aussagen
Prozesse

Getöteter Polizist - Angeklagter wird in Prozess aussagen

Im August ist in Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen worden. 2026 kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dessen Anwalt erwartet ein «sehr heftiges und medienwirksames Verfahren».

04.12.2025

Getöteter Polizist in Völklingen – Anklage erhoben
Polizei

Getöteter Polizist in Völklingen – Anklage erhoben

Ein Polizist stirbt durch Schüsse aus einer Dienstwaffe. Das sorgte im August für deutschlandweites Entsetzen. Gegen den mutmaßlichen Täter ist jetzt Anklage erhoben worden.

18.11.2025

Tiefe Trauer im Saarland - Abschied von getötetem Polizisten
Trauer um Polizisten

Tiefe Trauer im Saarland - Abschied von getötetem Polizisten

Ein Polizist wird vor gut einer Woche im Dienst erschossen. Familie, Freunde und Kollegen geben ihm das letzte Geleit. Die Anteilnahme ist groß.

30.08.2025

Nach Raubüberfall fallen Schüsse - Polizist stirbt
Saarland

Nach Raubüberfall fallen Schüsse - Polizist stirbt

Zwei Polizeibeamte im Saarland verfolgen einen Tankstellenräuber zu Fuß, als es zu einem Gerangel kommt. Ein Beamter wird von Schüssen aus der Dienstwaffe tödlich getroffen.

21.08.2025