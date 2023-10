Prozess um Tod von Zweijährigem in Kita - Kritik an Betten

Gelsenkirchen (dpa) - Im Prozess um den Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen hat ein Gutachter massive Kritik an den verwendeten Kinderbetten geübt. Das kleine Etagenbett, in dem der Junge eingeklemmt worden und erstickt sei, habe gleich mehrere Sicherheitsvorschriften nicht erfüllt, sagte der Möbelsachverständige Stephan Lahrmann am Freitag am Amtsgericht Gelsenkirchen.