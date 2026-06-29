Frankfurter Innenstadt

Prozess um tödliche E-Roller-Unfälle in Frankfurt gestartet

Ein junger Mann konsumiert Lachgas, fährt viel zu schnell durch die Stadt. Kurz darauf sind zwei Brüder tot, ein weiterer Mann ist schwer verletzt.

Bei dem Scooter-Unfall stirbt ein 23-jähriges Zwillings-Bruderpaar. (Archivbild) Foto: Mike Seeboth/dpa
Bei dem Scooter-Unfall stirbt ein 23-jähriges Zwillings-Bruderpaar. (Archivbild)

Frankfurt/Bad Kreuznach (dpa) - Zu Beginn des Prozesses wegen versuchten Mordes und fahrlässiger Tötung von E-Rollerfahrern in Frankfurt hat die Rechtsanwältin des Angeklagten das Geschehen als «menschliche Katastrophe» bewertet. Dies betreffe die Opfer und deren Familien, aber auch ihren Mandanten, sagte sie. Er sei «ein ganz normaler junger Mann, der nun im Gefängnis sitzt». Bei dem Unfall sei er nicht Herr seiner Sinne gewesen, sondern habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. 

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 24-jährigen Mann aus Bad Kreuznach vor, in der Nacht auf den 6. Juli 2025 nach dem Konsum von Lachgas deutlich zu schnell durch die Innenstadt gefahren zu sein. Sein Auto soll von der Spur abgekommen und das Gefährt von 23-jährigen Zwillingen gerammt haben, die zu zweit auf einem Roller fuhren. Einer der Brüder starb am Unfallort, der andere noch in derselben Nacht im Krankenhaus. 

Flucht von Unfallfahrer

Kurz darauf soll der Angeklagte mit seinem Auto gegen einen weiteren, 27-jährigen E-Scooter-Fahrer geprallt sein, der dadurch mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und über eine Strecke von etwa 70 Metern auf der Motorhaube liegenblieb. Er wurde sehr schwer verletzt, der Unfallfahrer flüchtete.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach der bisherigen Planung der Schwurgerichtskammer soll der Prozess bis Mitte September dauern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwillinge sterben bei E-Scooter-Unfall - Prozess beginnt
Frankfurter Innenstadt

Zwillinge sterben bei E-Scooter-Unfall - Prozess beginnt

Nach dem Unfall mit zwei getöteten Zwillingen steht ein junger Mann vor Gericht. Was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.

29.06.2026

Prozess um Tod bei E-Scooter-Unfall - Frage nach Sicherheit
Frankfurter Innenstadt

Prozess um Tod bei E-Scooter-Unfall - Frage nach Sicherheit

Immer wieder kommt es mit E-Scootern zu schweren Unfällen mit Verletzten und Toten. In Frankfurt beginnt nun der Prozess um einen besonders folgenschweren Fall. Was wird für mehr Sicherheit getan?

27.06.2026

Praktisch, aber auch riskant - E-Scooter-Unfälle nehmen zu
Verkehr

Praktisch, aber auch riskant - E-Scooter-Unfälle nehmen zu

Zwischen Freizeitspaß und Risiko - die Unfallzahlen mit E-Scootern steigen auch in Hessen. Warum gerade Leih-Scooter-Fahrer häufig betroffen sind – und wie die Polizei für mehr Sicherheit sorgen will.

29.04.2026

Haftbefehl nach E-Scooter-Unfall mit zwei Toten
Frankfurter Innenstadt

Haftbefehl nach E-Scooter-Unfall mit zwei Toten

Wohl unter dem Einfluss von Lachgas prallt ein Autofahrer auf eine Gruppe von E-Scooter-Fahrern. Am Ende sind zwei junge Leute tot, ein junger Mann erleidet schwere Verletzungen.

15.07.2025

Mannheim: E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall - Zwei Verletzte
Verkehrsunfall

Mannheim: E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall - Zwei Verletzte

Ein E-Scooter-Fahrer fährt über rot und kollidiert mit einem Auto. Unter den Verletzten ist auch der vierjährige Sohn des Rollerfahrers.

21.05.2025