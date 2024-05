Prozess wegen Gefangenenbefreiung beginnt

Zu dem Prozess in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz waren dem Gericht zufolge auch die ermittelnden Polizeibeamten als Zeugen geladen. Vor Verhandlungsbeginn hieß es, es seien vorerst keine Folgetermine geplant.

Der Häftling hatte am 14. Dezember 2023 einen Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Ein Komplize soll vor Ort gewartet, mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und mit dem Häftling geflohen sein. Später waren der Geflüchtete und der mutmaßliche Helfer in einem Hotel in Weinheim nahe Heidelberg festgenommen worden. Die damalige JVA-Mitarbeiterin aus Mannheim soll dem Häftling bei der Planung seiner Flucht im benachbarten Ludwigshafen geholfen haben, indem sie ein Mobiltelefon einschleuste.