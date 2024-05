Prozessgebinn zum Tod eines 14-Jährigen in Franken

Dies könne helfen, «Gerüchten und Falschinformationen Einhalt zu gebieten», sagte Sven Johannsen der Deutschen Presse-Agentur. «Es muss nicht jede Neugierde befriedigt werden. Manches geht uns auch gar nichts an, so zum Beispiel die Frage nach dem Verhältnis zwischen Opfer und Täter.»

Nach Worten des Stadtpfarrers ist es für die Familie des Opfers wichtig, dass der Tod ihres Angehörigen juristisch aufgearbeitet wird. Ferner gebe es in Lohr Menschen, «welche immer noch mit so einem Akt der Gewalt ringen und nach Antworten suchen, wie so etwas geschehen konnte».

Zugleich habe sich die örtliche Politik des Auftrags angenommen, nachzufragen, wie das Leben für Jugendliche in der Stadt attraktiver werden kann. «Ich befürchte aber, dass wir da in einem Dilemma stecken», sagte Johannsen. «Vereine, Chöre, Kapellen, Pfarreien und Stadt bieten ja Möglichkeiten zum Engagement, aber nicht jeder Jugendliche möchte diese nutzen. Ich sehe die größte Herausforderung in der Gruppe von jungen Menschen, die durch keine Angebote angesprochen werden. Das ist sicher nicht nur ein Lohrer Problem.»



Für das Verfahren vor dem Landgericht Würzburg sind bis zum 9. August 17 Verhandlungstage terminiert. Für Jugendliche beträgt bei Mord das Höchstmaß der Jugendstrafe zehn Jahre. Sicherungsverwahrung ist nach Gerichtsangaben unter engen Voraussetzungen möglich. Eine Gerichtssprecherin will die Öffentlichkeit im Verlauf des Prozesses über einige Inhalte informieren, etwa ob der Angeklagte die Tat einräumt.