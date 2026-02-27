Ägypten

Pyramide bekritzelt: Ägyptischer Reiseführer festgenommen

Wenn es um die Erhaltung des pharaonischen Erbes geht, versteht die Regierung in Kairo keinerlei Spaß. Einem Mann, der auf einer Pyramide herumkritzelte, droht nun mindestens ein Jahr Gefängnis.

Sakkara ist die Begräbnisstätte der altägyptischen Residenzstadt Memphis. Foto: Oliver Weiken/dpa
Sakkara ist die Begräbnisstätte der altägyptischen Residenzstadt Memphis.

Kairo (dpa) - Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben. Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit von Kairo. Die über 4.000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.

Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, soll zeigen, wie der Mann auf frischer Tat ertappt und zur Rede gestellt wurde. Nutzer zeigten sich teils empört über den laxen Umgang mit den archäologischen Zeugnissen.

Die ägyptische Regierung bemüht sich seit einigen Jahren, den Tourismus anzukurbeln. Spätestens seit der Eröffnung des Grand National Museums in Kairo im vergangenen November ist auch bei der Bevölkerung ein neues Bewusstsein im Hinblick auf das antike Erbe zu spüren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ägypten jetzt offiziell malariafrei
Malaria

Ägypten jetzt offiziell malariafrei

Seit mindestens 6000 Jahren wurden die Menschen in Ägypten von Malaria heimgesucht. Nun hat das Land die Krankheit in den Griff bekommen und wird dafür von der WHO ausgezeichnet.

20.10.2024

Ägypten: Soldat bei Schusswechsel nahe Gaza-Grenze getötet
Nahost-Konflikt

Ägypten: Soldat bei Schusswechsel nahe Gaza-Grenze getötet

Seit Israels Vorrücken in Rafah kommen die Kämpfe auch der ägyptischen Grenze gefährlich nahe. Jetzt gibt es das erste Todesopfer bei Ägyptens Militär. Schnell gibt es gegenseitige Schuldzuweisungen.

27.05.2024

Ägyptische Armee: Soldat bei Schusswechsel nahe Gaza-Grenze getötet

27.05.2024

Krieg in Nahost

Israels Angriffe rücken an Ägypten heran

Bei Israels Offensive in Süd-Gaza käme der Krieg in direkte Nähe Ägyptens. Kommen dann Flüchtlinge oder Geschosse über die Grenze, wird der 45 Jahre alte Friedensvertrag auf eine harte Probe gestellt.

20.02.2024

Sicherheit

Kairo: Tote nach Einsturz eines Wohnhauses

In Ägypten wurden und werden unzählige Gebäude ohne Genehmigungen gebaut. Jetzt ist erneut ein Haus eingestürzt. Es gibt Verletzte und Tote.

17.07.2023