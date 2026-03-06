Brandvorschriften

Pyrotechnik-Verbot in öffentlichen Räumen der Schweiz

41 Tote und zahlreiche Verletzte nach dem Brand von Crans-Montana – jetzt reagieren die Schweizer Behörden: Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen ist ab April verboten.

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen in der Schweiz verboten. (Archivbild) Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen in der Schweiz verboten. (Archivbild)

Bern (dpa) - In der Schweiz darf in öffentlich zugänglichen Räumen ab 1. April keine Pyrotechnik mehr gezündet werden. Darauf hat sich ein Gremium der Baudirektorinnen und -direktoren aller 26 Kantone geeinigt. Eine Revision der Schweizer Brandvorschriften ist ebenfalls im Gange. Die Abklärungen dauerten aber, die neuen Vorschriften sollen erst im Herbst 2027 in Kraft treten.

Das Gremium zieht damit erste Lehren aus der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Dort war in der Silvesternacht durch eine funkensprühende Partyfontäne Schaustoff an der Decke in Brand geraten. 41 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden zum größten Teil schwer verletzt.

