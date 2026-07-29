Von Melbourne nach Toulouse

Qantas stellt Langstreckenrekord mit 24-Stunden-Flug auf

Millionen Menschen verfolgen live, wie ein Airbus A350 von Melbourne nach Toulouse fliegt – in rund 24 Stunden und ohne Zwischenstopp. Was steckt hinter dem beispiellosen Projekt?

Schon 2022 kündigte Qantas mit «Project Sunrise» die längsten Nonstop-Flüge der Welt an. (Archivbild) Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa
Schon 2022 kündigte Qantas mit «Project Sunrise» die längsten Nonstop-Flüge der Welt an. (Archivbild)

Melbourne/Toulouse (dpa) - Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 der australischen Fluggesellschaft Qantas hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt. Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23.000 Kilometer zurückgelegt hatte.

«Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren – und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben», teilte Airbus mit. Die Maschine übertraf die bisherige Rekorddauer eines Demonstrationsflugs von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden. Ob der Qantas-Flug offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, war aber zunächst unklar.

Der Testflug war Teil des von Qantas seit Jahren geplanten «Project Sunrise». Die Fluggesellschaft will ab Oktober 2027 erstmals Nonstop-Flüge von Sydney nach London anbieten, später soll auch New York ohne Zwischenstopp angeflogen werden. Je nach Wetterlage sollen die Maschinen rund 19 bis 21 Stunden unterwegs sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Einer der meistverfolgten Flüge der Geschichte

Großes Interesse weckte der Flug auch im Internet: Nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 verfolgten ihn mehr als 3,6 Millionen Menschen. Damit war der Test einer der meistbeobachteten Flüge aller Zeiten.

Für das Projekt hat Qantas zwölf speziell angepasste Airbus A350-1000 ULR bestellt - das Kürzel ULR steht für Ultra Long Range. Die Maschinen verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen und bieten Platz für 238 Passagiere. Die erste Maschine soll im April 2027 ausgeliefert werden. Um der Ermüdung während der Ultralangstreckenflüge entgegenzuwirken, werden die Piloten in Vier-Stunden-Schichten arbeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Airbus: Datenproblem bei A320 könnte Flugverkehr stören
Flugsteuerung betroffen

Airbus: Datenproblem bei A320 könnte Flugverkehr stören

Airbus warnt: Ein Zwischenfall zeigt, dass die Flugsteuerung bei bestimmten A320-Maschinen nicht sicher ist. Rund 6.000 Maschinen müssen überprüft werden, es kommt zu Flugausfällen.

28.11.2025

Cyberangriff auf australische Fluggesellschaft Qantas
Passagierdaten gehackt

Cyberangriff auf australische Fluggesellschaft Qantas

Cyberkriminelle haben sich Zugang zu Daten von Millionen Qantas-Kunden verschafft. Es ist nicht die erste Panne bei der australischen Fluglinie.

02.07.2025

EU-Agentur verlangt Untersuchung bei Airbus
Nach Triebwerksbrand

EU-Agentur verlangt Untersuchung bei Airbus

Kurz nach dem Start eines Airbus A350 brennt es in einem Triebwerk. Die zuständige EU-Agentur reagiert.

05.09.2024

Fluggesellschaft Qantas

Tickets für gestrichene Flüge verkauft - Millionenstrafe

Obwohl die australische Airline Qantas wusste, dass Flüge gestrichen waren, verkaufte sie dennoch weiter Tickets. Dafür muss das Unternehmen nun tief in die Tasche greifen.

06.05.2024

Flugzeugbau

Airbus erhält Großauftrag aus Taiwan

Die Fluggesellschaft Eva Air hat bei Airbus hat 18 Exemplare des Langstreckenjets A350-1000 und 15 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo bei Airbus bestellt. Ein Großauftrag.

07.11.2023