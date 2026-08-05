Attacke im Unesco-Welterbe

Ranger stirbt nach mutmaßlichem Tigerangriff in Thailand

Thailand feiert Erfolge beim Schutz seiner Tiger. Doch im wichtigsten Rückzugsgebiet des Landes stirbt ein Ranger nach einem Angriff. Die Behörden finden Pfotenabdrücke einer Raubkatze.

Indochinesische Tiger sind in freier Wildbahn sehr selten geworden. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Indochinesische Tiger sind in freier Wildbahn sehr selten geworden. (Archivbild)

Bangkok (dpa) - In einem der bedeutendsten Tigerreservate Asiens ist ein Wildhüter vermutlich von einer der streng geschützten Raubkatzen angegriffen und getötet worden. Der Ranger sei am Morgen im Wildschutzgebiet Huai Kha Khaeng im Westen von Thailand leblos aufgefunden worden, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Nationalparkbehörde. Nach ersten Erkenntnissen gehen Experten davon aus, dass der Mann in der Nähe seiner Unterkunft von einem Tiger attackiert wurde.

Der 37-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht zu einem Einsatz zur Vorbereitung eines Jugendcamps erschienen war. In seiner Unterkunft fanden Kollegen sein Handy und persönliche Gegenstände sowie Spuren eines Tierangriffs. Die Leiche lag rund 200 Meter entfernt an einem Bach. In der Nähe entdeckten die Ermittler frische Abdrücke von Tigerpfoten.

Thailands Umweltminister Suchart Chomklin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er ordnete eine Untersuchung des Vorfalls sowie eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen für Ranger an.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Thailand meldet Zunahme der Tiger-Zahlen

Das Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary liegt rund 300 Kilometer nordwestlich von Bangkok und gehört seit 1991 zum Unesco-Weltnaturerbe. Gemeinsam mit benachbarten Schutzgebieten bildet es eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Südostasiens und gilt als wichtigste Hochburg des stark gefährdeten Indochinesischen Tigers in Thailand. 

Nach jüngsten Angaben der Nationalparkbehörde leben heute wieder zwischen 210 und 257 Tiger in den Wäldern des Landes – deutlich mehr als in den vergangenen Jahrzehnten. Als größte Bedrohungen gelten weiterhin Wilderei und der Verlust des Lebensraums. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden Indochinesische Tiger (Panthera tigris corbetti) als «stark gefährdet» geführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pfleger stirbt nach Tigerangriff nahe Leipzig – Ermittlungen
Notfälle

Pfleger stirbt nach Tigerangriff nahe Leipzig – Ermittlungen

Der Angriff der Raubkatze nahe Leipzig auf einen Mann hatte Mitte Mai für Entsetzen gesorgt. Nun ist der 72-Jährige gestorben. Wie es dazu kam, wird wohl ein Rätsel bleiben.

14.07.2026

Pfleger nach Tigerangriff nahe Leipzig gestorben

14.07.2026

Zoo Heidelberg schläfert Tiger ein
Tiere

Zoo Heidelberg schläfert Tiger ein

Der Heidelberger Zoo schläferte Tiger Tebo nach einer Knieverletzung ein. Wie seine Gefährtin Karis mit dem Verlust umgeht.

09.09.2025

Welt-Tiger-Tag

«Meilenstein»: Zahl der Tiger in Thailand steigt

In vielen Teilen Südostasiens gelten Tiger bereits als ausgestorben. Aber in Thailand steigt die Zahl wieder - dank konsequentem Tierschutz samt Patrouillen gegen Wilderer.

29.07.2024

Tiere

Katze stirbt nach mutmaßlichem Schuss aus Armbrust

Ein Mann findet seine Katze verletzt auf. Kurz darauf stirbt das Tier. Ein Unbekannter soll mit einer Armbrust auf die Katze geschossen haben.

21.06.2024