Fachmagazin «DJ Mag»

Ranking: Wuppertaler Technoclub schafft es in die Top 100

Das Fachmagazin «DJ Mag» hat abstimmen lassen: Wo sind die weltweit hundert besten Clubs und Discos? Einer von ihnen befindet sich im Bergischen Land.

Das «DJ Mag» veröffentlicht jährlich ein Ranking basierend auf einer Online-Abstimmung (Symbolbild). Foto: Annette Riedl/dpa
Das «DJ Mag» veröffentlicht jährlich ein Ranking basierend auf einer Online-Abstimmung (Symbolbild).

Wuppertal (dpa) - Der Technoclub «Open Ground» in Wuppertal gehört laut einem Ranking des Fachmagazins «DJ Mag» erstmals zu den hundert besten Clubs der Welt. Der Neueinsteiger aus dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen schaffte knapp den Einstieg in die Bestenliste für 2026 - und landete auf Platz 100, wie das Magazin auf seiner Website verkündete. 

Das gesamte Ranking wollte das «DJ Mag» bis zum Abend veröffentlichen. Fans weltweit konnten dafür von Anfang Januar bis Mitte März online abstimmen. 2025 war zum vierten Mal in Folge das «Hï Ibiza» auf der spanischen Party- und Urlaubsinsel zur Nummer 1 gekürt worden.

Das «Open Ground» wurde Ende 2023 in einem alten Bunker eröffnet. Auf der Internetseite des Clubs heißt es über die Türpolitik: «Bitte mach dir keinen Kopf, ob du cool genug oder jung genug oder richtig gestylt bist – sei einfach du selbst und sei nett.» «Die Zeit» schrieb vergangenes Jahr, das «Open Ground» sei wie der weltbekannte Berliner Technoclub «Berghain»: «aber in freundlich».

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