Cold Case

Raubmord aus dem Jahr 1995: Verdächtiger festgenommen

Vor kurzem rollten Cold-Case-Ermittler den gewaltsamen Tod einer Lidl-Filialleiterin wieder auf - offenbar mit Erfolg: Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nun haben die Ermittler nach eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen. Foto: Polizei Mönchengladbach/dpa
Nun haben die Ermittler nach eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen.

St. Tönis (dpa/lnw) - Im Fall eines fast 32 Jahre zurückliegenden Raubmords an einer Lidl-Filialleiterin im niederrheinischen St. Tönis hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Polizei Mönchengladbach und die Staatsanwaltschaft Krefeld mit. Einzelheiten wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgeben.

Die bisher unbekannten Täter waren am 25. Januar 1995 gegen 8.30 Uhr in die Lidl-Filiale eingedrungen, in der die Filialleiterin Sonja K. gerade mit dem Einräumen der Ware beschäftigt war. Die 24-Jährige wurde gefesselt, geknebelt und dann erdrosselt. Die Täter erbeuteten mehreren Tausend D-Mark aus dem Tresor. 

Die Polizei hatte den Cold Case kürzlich wieder aufgerollt und sich im vergangenen Monat mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewandt. Unter anderem suchten die Ermittler nach zwei Jugendlichen, die sich kurz vor der Tat vor dem Eingang des Geschäfts aufgehalten haben sollen. Zudem gelang es den Ermittlern nach eigenen Angaben, mit modernen Methoden neue DNA-Spuren zu sichern.

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