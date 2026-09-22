Luftverkehr

Rauch in Eurowings-Flieger: Sicherheitslandung in Düsseldorf

Kurz nach ihrem Start am Düsseldorfer Flughafen meldet eine Eurowings-Maschine eine leichte Rauchentwicklung. Sie muss sofort landen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus.

Die Eurowings-Maschine musste kurz nach dem Start eine Sicherheitslandung hinlegen. Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa-tmn
Die Eurowings-Maschine musste kurz nach dem Start eine Sicherheitslandung hinlegen.

Düsseldorf (dpa) - Ein Flugzeug der Airline Eurowings hat am Düsseldorfer Flughafen kurz nach seinem Start eine Sicherheitslandung hingelegt. Wie ein Sprecher von Eurowings auf Nachfrage mitteilte, wurde am Nachmittag, kurz nach dem Start der Maschine in Richtung Birindisi (Italien), eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Daraufhin sei der mit 144 Passagieren besetzte Flieger vorsorglich umgedreht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

Das Flugzeug sei normal gelandet, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Passagiere konnten die Maschine demnach über die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen. Das Flugzeug werde derzeit noch technisch untersucht. 

Laut Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet. Den Angaben zufolge wurden zwei Passagiere vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. 

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Eurowings bedauere die Unannehmlichkeiten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Sicherheit der Passagiere habe oberste Priorität und sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

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