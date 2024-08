Razzien gegen Drogenring an Brasiliens Häfen

São Paulo (dpa) - Die brasilianische Bundespolizei hat einen großangelegten Einsatz gegen eine kriminelle Organisation unternommen, die Häfen und Logistikunternehmen für den Transport von Drogen nutzt. Bei Razzien in mehreren Bundesstaaten sollten 27 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse sowie zwölf Haftbefehle vollstreckt werden, teilte die Polícia Federal mit. Ziel der Operation sei die Zerschlagung dieses Netzwerks, das in Häfen im Süden Brasiliens operiert.

Ein Teil der aus Bolivien stammenden Drogen sei auf Schiffe verladen worden, die für Länder in Afrika und Europa bestimmt waren. Der andere Teil sei in Brasilien pulverisiert und an kriminelle Banden für den internen Handel geliefert worden. Die Verdächtigen könnten je nach Umfang ihrer Beteiligung wegen «Drogenhandel und Beteiligung am Drogenhandel» mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden.