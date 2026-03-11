Rebellische Nonnen werden in Spanien aus Kloster vertrieben

Madrid/Burgos (dpa) - Eine Gruppe rebellischer Nonnen hat in Spanien ihren fast zweijährigen Kampf ums eigene Zuhause verloren. Die sieben Schwestern eines Franziskanerordens müssen nach einer Entscheidung der Justiz ihr Kloster im Dorf Belorado bei Burgos im Norden des Landes bis Donnerstagvormittag verlassen.

Um einer erniedrigenden Zwangsräumung vor TV-Kameras zu entgehen, wollten die Nonnen aber schon vorher aus dem «Monasterio de Santa Clara» ausziehen, teilte ihr Sprecher Francisco Canals mit: «Sie werden einfach verschwinden. Sie wollen gehen, ohne gesehen zu werden - aus Würde.»

Abtrünnige bezeichnen Vatikan als «Farce»

Der Konflikt sorgt in Spanien seit Mai 2024 für Aufsehen: Die Nonnen sagten sich damals von der Amtskirche los und erklärten unverblümt: «Wir erkennen den Vatikan nicht an - es ist eine Farce.» Die katholische Kirche habe sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von der «wahren Lehre» entfernt.