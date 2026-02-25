Urlaubsparadies unter Wasser

Regenchaos auf Bali - Evakuierungen in Touristenorten

Evakuierung im Schlauchboot statt Strandspaziergang: Auf Bali kämpfen Einheimische und Urlauber gegen hüfthohes Wasser – und noch ist kein Ende des Regenchaos in Sicht.

Bewohner und Urlauber mussten sich vielerorts in Sicherheit bringen. Foto: Dicky Bisinglasi/XinHua/dpa
Bewohner und Urlauber mussten sich vielerorts in Sicherheit bringen.

Denpasar (dpa) - Statt Sonne und Strand erleben viele Urlauber auf Bali derzeit dramatisches Hochwasser: Sintflutartige Regenfälle haben Teile der indonesischen Insel überflutet und Evakuierungen ausgelöst. Besonders im Süden rund um die beliebten Urlaubsorte Kuta, Legian, Seminyak, Sanur und Canggu standen Hotels, Gästehäuser und Villen nach anhaltendem tropischem Dauerregen teils hüfthoch unter Wasser.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch Dutzende Urlauber evakuiert

Die Zeitung «Bali Sun» berichtete, die Insel erlebe eine der heftigsten Regenzeiten seit Jahren. Einsatzkräfte mussten mit Schlauchbooten zahlreiche Bewohner und Dutzende Reisende in Sicherheit bringen. Anwohner nutzten lokalen Medien zufolge teilweise Surfbretter und Kajaks, um sich selbst und ihre Haustiere vor den Fluten zu retten.

Die Behörden meldeten auch mehrere Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Entlang des Badung-Flusses heulten in der Nacht Sirenen, die vor weiter steigenden Pegeln warnten. Für manche Urlauber bedeutet das verlegte Unterkünfte und geänderte Reisepläne. Gäste wurden teilweise in andere Hotels umquartiert, andere brachen ihren Aufenthalt vorzeitig ab. Zudem wird vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Flughafen Ngurah Rai gewarnt – Reisende sollen deutlich mehr Zeit einplanen.

Heftiger Regen möglicherweise bis April

Der Starkregen hatte am Wochenende eingesetzt und zu Wochenbeginn noch zugenommen. Die örtliche Wetterbehörde warnt vor weiteren kräftigen Schauern - möglicherweise bis in den April. Eigentlich sind die Monate von Dezember bis Februar die regenreichsten, danach klingen die Monsun-Niederschläge normalerweise langsam ab. Doch in diesem Jahr hat die Regenzeit Bali ungewöhnlich früh und besonders heftig getroffen.

Vor allem beliebte Urlaubsorte im Süden der Insel sind betroffen. Foto: Dicky Bisinglasi/XinHua/dpa
Vor allem beliebte Urlaubsorte im Süden der Insel sind betroffen.

Die «Insel der Götter» zählt zu den beliebtesten Reisezielen Südostasiens: Surfer-Strände, Reisterrassen, hinduistische Tempel, Yoga-Retreats und vergleichsweise günstige Preise begeistern Besucher aus aller Welt. Nach Angaben der Provinzverwaltung reisten 2025 rund 7,1 Millionen internationale Gäste nach Bali - bei einer Einwohnerzahl von nur etwas mehr als vier Millionen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Opferzahl bei Fluten auf Bali steigt - Wetter beruhigt sich
Überschwemmungen

Opferzahl bei Fluten auf Bali steigt - Wetter beruhigt sich

Bali, die weltberühmte «Insel der Götter», kämpfte tagelang mit Hochwasser und Sturzfluten – jetzt entspannt sich die Lage langsam. Aber die Zahl der Toten steigt.

12.09.2025

18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Fluten im Urlaubsparadies

18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand

Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.

11.09.2025

Tote bei Fluten auf Bali – Urlauber mit Booten gerettet
Starkregen auf Ferieninsel

Tote bei Fluten auf Bali – Urlauber mit Booten gerettet

Menschen waten durch brusttiefes Wasser, Häuser stürzen ein: Ungewöhnlich starke Regenfälle haben die Urlaubsinsel Bali überschwemmt – mit tödlichen Folgen.

10.09.2025

Regenchaos in Sydney: Wohnviertel versinken im Wasser
Unwetter

Regenchaos in Sydney: Wohnviertel versinken im Wasser

Binnen Stunden regnet es an Australiens Ostküste so viel wie sonst in einem Monat. Staudämme öffnen ihre Notschleusen, Wohnviertel werden überschwemmt, Tausende evakuiert. Manchen hilft nur das Glück.

08.04.2024

Tourismus

Bali verlangt ab 2024 Einreisegebühr von Touristen

Herrliche Reisterrassen, Hindu-Tempel und zauberhafte Strände - Bali ist ein äußert beliebtes Urlaubsparadies. Und das hat seinen Preis. Umwelt und Kultur sollen künftig mehr geschützt werden.

13.07.2023