Fußballstadion

Reinigungskraft findet Leiche in Schalker Veltins-Arena

Unerwartete Entdeckung im Stadion des Fußball-Bundesligisten in Gelsenkirchen: Einen Tag nach einer Führung wird ein Toter entdeckt. Was laut Polizei zu den Hintergründen bekannt ist.

Der Mann war nach Angaben der Polizei bei einer Führung durch das Stadion vom FC Schalke 04 dabei gewesen. (Symbolbild) Foto: Anke Waelischmiller/dpa
Der Mann war nach Angaben der Polizei bei einer Führung durch das Stadion vom FC Schalke 04 dabei gewesen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen (dpa) - In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist eine Leiche gefunden worden. Es habe sich um einen älteren Mann gehandelt, der an einer natürlichen Todesursache starb, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 dabei gewesen, am Donnerstag wurde er von einer Reinigungskraft gefunden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

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Der Mann sei wegen eines medizinischen Notfalls gestorben. Warum sein Fehlen nicht auffiel und er erst am folgenden Tag gefunden wurde, ist laut Polizei unklar. 

«Der FC Schalke 04 reagierte am Donnerstag mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der Veltins-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus», zitierte die «Bild»-Zeitung den Verein. Die zuständigen Behörden würden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Aufklärung unterstützt, hieß es in dem «Bild»-Bericht weiter.

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