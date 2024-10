Rekord-Beschlagnahme in Spanien: 13 Tonnen Kokain auf einmal

Madrid (dpa) - In Spanien ist eine Ladung von 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Eine so große Menge dieser Droge sei in Spanien noch nie zuvor auf einmal entdeckt und konfisziert worden, berichtete die Zeitung «El País» unter Berufung auf die Nationalpolizei. Der Coup sei Drogenfahndern der «Policía Nacional» und des spanischen Zolls im Hafen von Algeciras in der Provinz Cádiz im Süden Spaniens gelungen. Eine Person sei festgenommen worden, nach weiteren Verdächtigen werde intensiv gefahndet.