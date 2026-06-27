Tropische Nächte

Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen

In Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz gab es in den vergangenen Tagen besonders hohe Temperaturen. Jedoch wurde in der Nacht zu Samstag kein Rekord aufgestellt.

Die Nacht war tropisch, es gab aber keinen Rekord. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Nacht war tropisch, es gab aber keinen Rekord. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Die vergangene Nacht ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht die wärmste Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gewesen. Eine Temperatur von 26,7 Grad sei in Bad Bergzabern erst am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Sprecher. Damit sei kein Rekord für die Nacht aufgestellt worden. 

In der Nacht zum Freitag war der Ort in Rheinland-Pfalz der wohl wärmste Ort in Deutschland gewesen: Die Temperatur fiel nicht unter 26,2 Grad - wie schon in der Nacht zuvor. Damit zog Bad Bergzabern mit dem bisherigen Rekordhalter für die heißeste Nacht in Deutschland gleich. Dieser war zuvor der Berg Weinbiet, ebenfalls in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 auch nicht unter 26,2 Grad gesunken war.

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