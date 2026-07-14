Teure Knochen

Rekord: T-Rex-Skelett für 50 Millionen Dollar versteigert

Immer wieder werden Dinosaurier-Skelette oder Teile davon teuer versteigert, auch wenn Forscher das kritisch sehen. Jetzt gab es in New York einen Rekord.

Die Knochen wurden für rund 50 Millionen Dollar versteigert. (Foto Handout) Foto: Matthew Sherman/Sotheby's/dpa
Die Knochen wurden für rund 50 Millionen Dollar versteigert. (Foto Handout)

New York (dpa) - Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex ist bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund zehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Bietern sei der Hammer bei 50,1 Millionen Dollar gefallen. Damit sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein Dinosaurier-Skelett bezahlt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt. 

Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett mit dem Spitznamen «Gus» handele es sich um eines der größten und vollständigsten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, hieß es. Zuvor hatte das Skelett eines Stegosaurus, das 2024 in New York bei einer Auktion fast 45 Millionen Dollar eingebracht hatte, den Rekord für die teuersten je versteigerten Dinosaurier-Knochen gehalten. 

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

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