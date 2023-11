Rennen gegen die Zeit: Tunnel-Drama hält Indien in Atem

Neu Delhi (dpa) - Die Stimmen der 41 Eingeschlossenen werden immer schwächer. Draußen, vor dem teilweise eingestürzten Autobahntunnel in Indien, warten ihre verzweifelten Familien und klammern sich an jeden Hoffnungsschimmer. Retter versuchen nun schon seit Tagen, die Männer aus ihrem Gefängnis unter dem Berg zu befreien.

«Nehmt falls nötig unser Haus und Land, aber bitte bringt uns unseren Sohn sicher zurück», sagte die Familie des 22 Jahre alten Arbeiters Pushkar Singh Airi der Mediengruppe «India Today».

Die Retter stehen immerhin in Kontakt mit den Männern. Sauerstoff, Wasser und Essen bekommen sie auch - aber nur durch ein sehr enges Rohr. Trockenfrüchte und Popcorn passten etwa hindurch, berichteten indische Medien. Auch werden die eingeschlossenen Arbeiter mit Medikamenten versorgt. Unter anderem litten sie mittlerweile an Kopfschmerzen, Verstopfung und an Platzangst, heißt es.

Eingeschlossen hinter Dutzenden Metern Schutt

Die Bauarbeiten an einem 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel waren in vollem Gange, als dieser am 12. November nach einem Erdrutsch teilweise einstürzte. Der Unglücksort befindet sich nahe der Kleinstadt Uttarkashi im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand - eine Region mit vielen hinduistischen Tempeln, die Pilger anzieht. Der Tunnel sollte die Verbindungen dort verbessern.

Die Arbeiter sitzen hinter Dutzenden Metern Schutt fest. Zunächst stellten die Behörden eine schnelle Rettung in Aussicht. Aber immer wieder scheiterten Versuche mit verschiedenen Maschinen. Das Geröll ist hart, das Gelände unsicher. Am Freitag wurden die Arbeiten mit einem Bohrgerät eingestellt, nachdem deutlich zu hören war, wie sich im Innern des Bergs ein Riss auftat.

Mittlerweile versuchen die Helfer Bohrungen von drei Seiten. Premierminister Narendra Modi ließ verkünden, dass man die Moral der Männer unbedingt aufrechterhalten müsse. Aber wie lange sie noch auf engem Raum ausharren müssen, ist derzeit völlig unklar. Am Wochenende hatten die Behörden angekündigt, sich um die Unterkunft, Verpflegung und die medizinische Betreuung der wartenden Familien zu kümmern, wie die örtliche Nachrichtenagentur ANI berichtete. Mehrere Politiker und Behördenvertreter besuchten die Unglücksstelle bereits.

Erinnerungen an Thailands Höhlen-Drama

Das indische Tunnel-Drama weckt Erinnerungen an die waghalsige Rettung eines Jugend-Fußballteams aus einer plötzlich überfluteten Höhle in Thailand vor fünf Jahren. Medien aus aller Welt berichteten damals tagelang über die spektakuläre und hochriskante Rettungsaktion in der Tham-Luang-Höhle. Schließlich wurden die Eingeschlossenen von Spezialtauchern unter anderem aus Großbritannien und Australien ins Freie gebracht.