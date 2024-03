Rest von ISS-Batterie im Mittelmeer abgestürzt

Berlin/Washington (dpa) - Reste des ausrangierten Batteriepakets der Raumstation ISS sind am Abend im Amerikanischen Mittelmeer abgestürzt. Um 20.29 Uhr sei das Paket wieder in die Erdatmosphäre eingetreten, teilte die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr, Simone Meyer, mit. Das Batteriepaket sei «wahrscheinlich zu großen Teilen verglüht». Reste seien grob in einem Korridor zwischen Guatemala und Florida ins Meer gefallen.