Nach verheerenden Erdbeben

Retter in Venezuela finden noch immer Überlebende

Es sind kleine Hoffnungsschimmer inmitten von Tod und Zerstörung: Auch Tage nach den verheerenden Erdstößen in Venezuela finden die Rettungskräfte Überlebende unter den Trümmern.

Einsatzkräfte aus Venezuela und zahlreichen anderen Staaten suchen nach den Erdbeben in Venezuela weiter nach Verschütteten. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa
Einsatzkräfte aus Venezuela und zahlreichen anderen Staaten suchen nach den Erdbeben in Venezuela weiter nach Verschütteten.

Caracas (dpa) - Knapp eine Woche nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela werden immer noch Menschen lebend gefunden. Salvadorianische Einsatzkräfte erreichten in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) einen 44-Jährigen unter den Trümmern eines Einkaufszentrums in der Küstenstadt Maiquetía, wie El Salvadors Präsident Nayib Bukele auf der Plattform X schrieb. Der Mann sei über einen Schlauch mit Wasser versorgt worden, während die Rettungsarbeiten andauerten.

Die Feuerwehr der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, die ebenfalls im Katastrophengebiet im Einsatz war, meldete am Montag die Rettung eines 12-jährigen Jungen. «Fünf Tage nach dem Erdbeben sind Lebenszeichen der größte Ansporn, weiterzumachen», hieß es in einem Post auf der Plattform X. «Solange es noch eine Chance gibt, werden wir weiter suchen.»

Hund «Giselle» gerettet

Auch ein Hund ist nach Angaben von El Salvadors Präsident Bukele unter den Geretteten. Das Tier, das auf den Namen «Giselle» höre, sei in der Stadt Caraballeda nach einem fünfstündigen Einsatz aus den Trümmern gezogen worden. In einem Video war zu sehen, wie der Hund in den Armen seines Retters lag und diesen aufgeregt im Gesicht abschleckte. Die Angaben zu den Rettungen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am vergangenen Mittwoch liegt nach Angaben der venezolanischen Regierung derzeit bei 1.719. Einsatzkräfte aus Venezuela und zahlreichen anderen Staaten suchen weiter unter eingestürzten Gebäuden nach Verschütteten. Nach einer Modellrechnung der US-Erdbebenwarte USGS könnte die Zahl der Toten in die Zehntausende gehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bereits mehr als 1.700 Tote nach Erdbeben in Venezuela
Nach verheerenden Erdbeben

Bereits mehr als 1.700 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Teams aus aller Welt suchen in Venezuela unter Trümmern nach Vermissten. Gleichzeitig harren zahlreiche Menschen unter freiem Himmel aus. Überall wird Hilfe benötigt. Die Verzweiflung wächst.

29.06.2026

Kampf gegen die Zeit in Venezuela - Papst zeigt Anteilnahme
Suche nach Verschütteten

Kampf gegen die Zeit in Venezuela - Papst zeigt Anteilnahme

Helfer zwängen sich durch winzige Trümmerlücken und retten Babys, Kinder und Erwachsene. Seit den Erdbeben sind jedoch bereits fast vier Tage vergangen. Die Zahl der Toten wird steigen.

28.06.2026

«Kritische Stunden» für Suchteams nach Beben in Venezuela
Erdbebenkatastrophe

«Kritische Stunden» für Suchteams nach Beben in Venezuela

Die Regierung hat den stark betroffenen Bundesstaat La Guaira unter Militärkontrolle gestellt und die Zufahrtsstraßen dorthin gesperrt. So sollen die Rettungsarbeiten effizienter organisiert werden.

27.06.2026

Erdbeben in Venezuela: Kleinkinder lebend gerettet
Notfälle

Erdbeben in Venezuela: Kleinkinder lebend gerettet

Bagger fehlen, internationale Teams eilen herbei: Nach dem Beben in Venezuela zählt jede Minute. Die Retter feiern Erfolge und finden Überlebende unter den Trümmern.

25.06.2026

Naturkatastrophe

Neue Beben in Afghanistan - Hoffnung auf Überlebende sinkt

Mit bloßen Händen suchen die Menschen in Afghanistan nach dem Erdbeben ihre Liebsten. Die Afghanen stehen unter Schock.

09.10.2023