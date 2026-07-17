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Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen

Mit seiner Riesen-Rakete will Elon Musk zum Mars. Zwölf Tests gab es bereits, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ein weiterer konnte nun nicht wie geplant stattfinden. Was ging schief?

Ein weiterer geplanter Testflug des «Starship» musste kurz vor dem Start abgebrochen werden. Foto: Eric Gay/AP/dpa
Ein weiterer geplanter Testflug des «Starship» musste kurz vor dem Start abgebrochen werden.

Starbase (dpa) - Ein geplanter weiterer Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist kurz vor dem Start abgebrochen worden. «Einige der Triebwerke haben nicht gezündet, was einen automatischen Abbruch des Starts ausgelöst hat», schrieb Tech-Milliardär Elon Musk, dessen Raketenunternehmen SpaceX das Starship entwickelt hat, beim Online-Portal X, das ebenfalls in seinem Besitz ist. «Der nächste Startversuch wird hoffentlich in ein paar Tagen stattfinden.»

Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften. Auch dabei waren einige Triebwerke ausgefallen, ansonsten war der Test aber weitgehend nach Plan verlaufen. Erstmals war dabei die «Version 3» des Starship zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete. 

Das Starship soll zum Mond und zum Mars

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. 

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Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

SpaceX hatte vor kurzem den bislang größten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen.

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