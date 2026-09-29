Raumfahrt

Riesen-Rakete Starship schafft es erstmals in Erdumlaufbahn

In zehn Stunden mehrmals um die Erde? Das hatte sich SpaceX für den 14. Testflug seines Raketensystems Starship vorgenommen - änderte die Pläne aber nach dem Start.

Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug. (Archivbild) Foto: Eric Gay/AP/dpa
Das Raketensystem «Starship» von SpaceX startet von Starbase in Texas zu einem Testflug. (Archivbild)

Starbase (dpa) - Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk hat es bei einem außergewöhnlichen Testflug erstmals in eine Umlaufbahn der Erde geschafft. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab, dann lenkte die obere Raketenstufe in eine Umlaufbahn etwa 275 Kilometer über der Erde ein und stürzte schließlich rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war da bereits kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. 

Eigentlich war eine rund zehnstündige Mission geplant gewesen, bei der die Rakete in die Erdumlaufbahn einlenken und die Erde insgesamt etwa sechsmal umrunden sollte. Nach dem erfolgreichen Einlenken in die Umlaufbahn teilte SpaceX allerdings mit, dass das Starship schon nach rund drei Stunden wieder zur Erde zurückkehren solle - also deutlich früher als ursprünglich geplant. Ein Grund dafür wurde zunächst nicht angegeben. Zuvor war eines der Triebwerke der Rakete ausgefallen. 

Musk spricht von «erfolgreichem» Test, Nasa-Chef gratuliert

SpaceX-Gründer Musk sprach trotzdem von einem «erfolgreichen» ersten Orbitalflug des Starship. Auch der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Jared Isaacman, gratulierte SpaceX. «Wunderschöner Start, das Ship in die Umlaufbahn gebracht und jeden Schritt auf sichere, verantwortungsbewusste und besonders inspirierende Weise gesteuert», schrieb Isaacman beim ebenfalls Musk gehörenden Online-Portal X. «Die Nasa und der Rest der interessierten Öffentlichkeit freuen sich darauf zu helfen, wo sie können, und darauf, dass die Starship-Missionen Routine werden.»

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Im Rahmen der Mission wurden nach Angaben von SpaceX auch erstmals Starlink-Satelliten ausgesetzt. Diese sogenannten V3-Satelliten sollen nach ihrem Aussetzen ihre Antennen ausklappen, Solarpaneele entfalten und dann Verbindungen zur Erde und anderen Starlink-Satelliten herstellen. Das habe auch alles so geklappt wie geplant, teilte Musk mit. Zuvor war das Aussetzen von Satelliten bei Tests schon mehrfach simuliert worden.

Raketensystem Starship ist größer als die Freiheitsstatue

Es war bereits der 14. Testflug des Starship. Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. 

Es war der 14. Testflug des Starship. (Archivbild) Foto: Eric Gay/AP/dpa
Es war der 14. Testflug des Starship. (Archivbild)

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

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