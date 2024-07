Roboterfußball-WM in Eindhoven - Deutsche Titelchancen gut

Leipzig/Eindhoven (dpa) - Neues Spiel, neues Glück: Nur wenige Tage nach dem Ende der Europameisterschaft in Deutschland richten sich die Augen nun auf eine andere Art von Fußball - die Weltmeisterschaft im Roboterfußball im niederländischen Eindhoven.

Nach dem bitteren Aus der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien stehen die Chancen auf einen deutschen WM-Titel bei den Robotern ziemlich gut, erzählt Max Polter, Teammitglied der Roboter-Fußballmannschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). «Es gibt Grund zur Hoffnung. Die herbe 9:0-Niederlage im deutsch-deutschen Finale auf der letzten WM in Bordeaux war schmerzhaft.»

Das letzte Spiel sei deutlich ausgeglichener gewesen, obwohl einige Torchancen unglücklich vertan wurden. Zudem seien die neuen HTWK-Roboter deutlich robuster. Die Leipziger wurden zuletzt 2018 in Montreal Weltmeister. Seitdem habe Bremen jedes Jahr den Titel geholt.

Die HTWK spielt in einer Liga, in der ausschließlich die Software beziehungsweise der Code entscheidend ist. «Wir spielen alle mit baugleichen Robotern», erklärt Polter. In anderen Ligen bauen sich die Teams ihre eigenen Roboter, wobei hier weniger die Software im Vordergrund steht.